BARI (ITALPRESS) – Vasta operazione antiusura della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia, nella provincia di Foggia. I provvedimenti riguardano 22 misure di custodia cautelare – 14 in carcere e 8 agli arresti domiciliari – e il sequestro di beni per un valore superiore ai 3 milioni di euro. Destinatari delle misure sono soggetti appartenenti e contigui alla cosiddetta “Società Foggiana”, ritenuti responsabili, a vario titolo, di usura ed estorsione continuata, aggravate dal metodo mafioso, ai danni di un imprenditore agricolo della zona. Le indagini della Dda barese, avviate nel 2020 e sviluppate dagli investigatori della Dia di Foggia, hanno consentito di documentare prestiti con tassi usurari che arrivavano a superare il 2.000%. Sul campo 60 operatori della Dia, affiancati da reparti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impegnati in perquisizioni e sequestri nei confronti di tutti gli indagati.

pc/mca1

(Fonte video: Direzione Investigativa Antimafia)