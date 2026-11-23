Come stabilito dal Governo italiano con il Decreto-Legge n. 108/2026, a partire dal prossimo 31 gennaio 2027 la carta d’identità cartacea non sarà più valida, nemmeno in Italia, indipendentemente dalla data di scadenza.

Si invitano pertanto coloro che sono ancora in possesso di documento cartaceo a prenotare fin da ora un appuntamento presso l’Ufficio Anagrafe per provvedere alla sua sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), senza attendere l’avvicinarsi della scadenza: i tempi di attesa sono attualmente inferiori a 10 giorni. Ad oggi sono ancora oltre 5.000 i cittadini alessandrini che devono provvedere alla sostituzione della carta cartacea, motivo per cui è importante non rimandare la richiesta della CIE troppo a ridosso della scadenza del 31 gennaio, per evitare il rischio di tempi di attesa più lunghi dovuti alle difficoltà della gestione degli appuntamenti. In questa eventualità, infatti, gli uffici non potranno più garantire a chi prenoterà all’ultimo momento il rilascio della CIE entro tale data.

INFO – Collegarsi al link https://servizi.comune.alessandria.it/servizi/prenotazione-appuntamento/?nid=94 ed eseguire la procedura online (in caso di minori di età deve essere indicato il numero di telefono del genitore o di chi ne fa le veci);

Sportello dedicato, al piano terra di piazza della Libertà 1 (porta bianca vetrata) lunedì-mercoledì-venerdì 8:30-12:00; martedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:30-15:30;

Telefonare al numero 0131-515231 oppure 0131-515486, dal lunedì al venerdì mattina dalle 8:30 alle 12:30; martedì e giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30;

Scrivere mail a: [email protected] indicando un recapito telefonico e i dati anagrafici;

Numero verde dell’Anagrafe: 800 755 464 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria