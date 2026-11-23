Ci sono vittorie che valgono molto più dei punti conquistati. Vittorie che raccontano il carattere di una squadra, la forza di un gruppo e la capacità di reagire anche quando tutto sembra più complicato. Quella conquistata ieri sera dall’Alessandria Volley sul difficilissimo campo della UIV Pavia è una di queste. Nella settimana probabilmente più difficile e travagliata di questo inizio stagione, le ragazze di coach Ivan Turcich hanno risposto sul campo, con una straordinaria prova di orgoglio, determinazione e compattezza. In un palazzetto sold out, con ben 70 Keepers arrivati a sostenere la squadra, le ragazze di Turcich hanno conquistato la vittoria per 3-2 (25-14, 25-27, 23-25, 25-21, 13-15.).

Una vittoria di squadra, conquistata con il cuore, con la testa e con la voglia di non arrendersi mai. Importante anche il contributo del nuovo innesto Caterina Bellanca, che al suo esordio in maglia alessandrina ha messo a segno ben 18 punti. Da sottolineare anche la prestazione di Noemi Papagno, autrice di 15 punti e ben 6 muri.

LA CLASSIFICA – Alessandria 15; Crema, Palau e Moncalieri 14; Cagliari 13; Chieri e Pavia 10; Alba 9; Cogne-Aosta 7; Lecco 6; CUS Torino e La Maddalena 5; Monza 4; Bellusco 0.

I NUMERI DELLA PARTITA

Punti: Bellanca 18, Papagno 15, Gennari 13, Polletta 12, Rapetti 7, Piredda 5, Casarin 2, Motcu 2, Badini 1.

Muri: Papagno 6, Gennari 3, Bellanca 2, Polletta 1. Ace: Piredda 1, Bellanca 1, Gennari 1, Papagno 1.

LE PAROLE – Così il presidente Stefano Venneri: “Complimenti a tutte le ragazze che ci hanno creduto fino alla fine, dando una grande prova di orgoglio. Complimenti a coach Turcich e a tutto lo staff. Dopo essere andati sotto, abbiamo saputo reagire e avremmo anche potuto chiudere la partita sul 3-1. Adesso subito al lavoro: sabato arriva Palau e vogliamo un PalaCima sold out”.

Così coach Ivan Turcich: “Abbiamo sofferto il loro attacco nel 1° set, poi abbiamo reagito bene e potevamo chiuderla sul 3-1. Nel 5° siamo partiti bene, senza timori. Il nuovo innesto si è comportato bene, portandoci diversi punti. Da sottolineare sempre il grande tifo che ci accompagna. Adesso testa alla prossima in casa, che cominceremo a preparare da lunedì in palestra”.