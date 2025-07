Ovada, la Tenuta Gaggino va oltre il vino: presentato il nuovo Vermouth

La Tenuta Gaggino, storica azienda vitivinicola di Ovada con oltre un secolo di esperienza, associata CIA Alessandria-Asti, ha presentato il suo 1° Vermouth, prodotto che unisce l’eleganza delle uve alla creatività della mixology contemporanea.

Il Vermouth “Principe” di Gaggino è derivato da uve rosse Dolcetto di Ovada e uve Cortese, lavorate in botti di acciaio con erbe officinali, spezie, agrumi. Dopo 6 mesi il prodotto è finito e imbottigliato.

Con una gradazione alcolica di 19,5°, questo Vermouth si distingue per la sua versatilità: ideale a fine pasto come amaro, ma anche protagonista in cocktail innovativi, pensati per un pubblico giovane e dinamico. Il nuovo Vermouth è acquistabile direttamente in azienda, in Strada S. Evasio, 29 – Ovada.

La Tenuta Gaggino di Ovada

LE PAROLE – Così Tommaso Gaggino, che rappresenta la 4^ generazione della famiglia: «L’idea è nata durante il Vinitaly, dove ho percepito il desiderio di novità nel mondo del vino. Abbiamo voluto creare un prodotto equilibrato che rispecchiasse la nostra tradizione, ma al contempo moderno e accattivante».