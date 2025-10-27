Economia IN EVIDENZA Video

Poste Italiane in Borsa, l’azienda festeggia i 10 anni di risultati

Di

Ott 27, 2025
MILANO (ITALPRESS) – Poste Italiane ha festeggiato a Piazza Affari i 10 anni dall’entrata in Borsa. In un decennio, la crescita media annua è stata del 15% del risultato operativo e del 14% del dividendo. Cento euro investiti al tempo si sono trasformati in 540 euro, fra dividendi e crescita del titolo. Presenti all’evento milanese, nella sede della Borsa Italiana, l’amministratore delegato di Borsa Italiana Fabrizio Testa, il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, la presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere, l’Ad di Poste Italiane Matteo Del Fante e il Dg di Poste Italiane,f03/sat/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Welfare, intesa tra Cnel e Presidenti Assemblee legislative Regioni

Ott 27, 2025
Economia IN EVIDENZA

Cina: i profitti delle principali imprese su del 3,2% nei primi 9 mesi del 2025

Ott 27, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Italia: cresce il mercato dei droni marini e subacquei

Ott 27, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

“RiforestAzione”, l’iniziativa del MASE con Axpo e Pulsee approda a Venezia

Ott 27, 2025
TOP NEWS

Cina: Premier Li, pronta a lavorare con UE su temi commerciali su basi paritarie

Ott 27, 2025
IN EVIDENZA

Welfare, intesa tra Cnel e Presidenti Assemblee legislative Regioni

Ott 27, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Poste Italiane in Borsa, l’azienda festeggia i 10 anni di risultati

Ott 27, 2025