Poste Italiane in Borsa, l’azienda festeggia i 10 anni di risultati

MILANO (ITALPRESS) – Poste Italiane ha festeggiato a Piazza Affari i 10 anni dall’entrata in Borsa. In un decennio, la crescita media annua è stata del 15% del risultato operativo e del 14% del dividendo. Cento euro investiti al tempo si sono trasformati in 540 euro, fra dividendi e crescita del titolo. Presenti all’evento milanese, nella sede della Borsa Italiana, l’amministratore delegato di Borsa Italiana Fabrizio Testa, il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, la presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere, l’Ad di Poste Italiane Matteo Del Fante e il Dg di Poste Italiane,f03/sat/gtr

Navigazione articoli