Cina: i profitti delle principali imprese su del 3,2% nei primi 9 mesi del 2025

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I profitti delle principali imprese industriali cinesi sono aumentati del 3,2% su base annua nei primi nove mesi del 2025, secondo i dati ufficiali resi noti lunedì.

Le imprese industriali con un fatturato annuo dell’attività principale di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,8 milioni di dollari) hanno visto i loro profitti complessivi totalizzare 5,37 trilioni di yuan durante il periodo di nove mesi, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Nel mese di settembre, i profitti delle principali imprese industriali hanno registrato una notevole ripresa, con un aumento del 21,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo l’NBS.

