Economia IN EVIDENZA

Cina: i profitti delle principali imprese su del 3,2% nei primi 9 mesi del 2025

Di

Ott 27, 2025

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I profitti delle principali imprese industriali cinesi sono aumentati del 3,2% su base annua nei primi nove mesi del 2025, secondo i dati ufficiali resi noti lunedì.
Le imprese industriali con un fatturato annuo dell’attività principale di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,8 milioni di dollari) hanno visto i loro profitti complessivi totalizzare 5,37 trilioni di yuan durante il periodo di nove mesi, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).
Nel mese di settembre, i profitti delle principali imprese industriali hanno registrato una notevole ripresa, con un aumento del 21,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo l’NBS.

– Fonte foto: Xinhua –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Italia: cresce il mercato dei droni marini e subacquei

Ott 27, 2025
Economia Video

Lavoro: occupazione record, ma cresce la cassa integrazione

Ott 27, 2025
Economia IN EVIDENZA Politica

Meloni: “Alle banche chiesti 5 miliardi su 44 di profitti, possono essere soddisfatte”

Ott 27, 2025

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA

Cina: i profitti delle principali imprese su del 3,2% nei primi 9 mesi del 2025

Ott 27, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Italia: cresce il mercato dei droni marini e subacquei

Ott 27, 2025
Economia Video

Lavoro: occupazione record, ma cresce la cassa integrazione

Ott 27, 2025
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria vince 3-0 e vola in testa a punteggio pieno

Ott 27, 2025 Raimondo Bovone