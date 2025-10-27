Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella “La Costituzione riconosce l’autonomia della P.A.”

Di

Ott 27, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Con la Repubblica – e con la sua Costituzione – si è inteso attuare una visione che affida responsabilità alla Pubblica Amministrazione, nel momento in cui riconosce ai suoi operatori autonomia, chiedendo che la loro funzione venga esercitata con imparzialità. La visione che i Costituenti tradussero in norme nasceva dal rifiuto di consentire che l’apparato pubblico fosse adoperato, come, durante la dittatura fascista, alterando l’equilibrio tra i poteri pubblici, per la soppressione dei diritti di libertà dei cittadini”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro al Quirinale con i prefetti e i consiglieri di prefettura di nuova nomina.
“Un altro elemento di rottura, rispetto al modello di una amministrazione assoggettata al Governo anziché al servizio dei cittadini, risiede nella riserva di legge per l’organizzazione dei pubblici uffici, demandata, in precedenza, al Governo”, ha aggiunto.

sat/mca2
Fonte video: Quirinale

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 28 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 27, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Welfare, intesa tra Cnel e Presidenti Assemblee legislative Regioni

Ott 27, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Poste Italiane in Borsa, l’azienda festeggia i 10 anni di risultati

Ott 27, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Mostre

L’ultimo acquisto della Fondazione CRAL per la sua Quadreria: un dipinto di Barabino

Ott 28, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 28 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 27, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella “La Costituzione riconosce l’autonomia della P.A.”

Ott 27, 2025
TOP NEWS

“RiforestAzione”, l’iniziativa del MASE con Axpo e Pulsee approda a Venezia

Ott 27, 2025