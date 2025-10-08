Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Teatro

Quartiere Cristo: domani la commedia “Quelli dell’altra sponda” per la Compagnia Teatrale Fubinese

DiRaimondo Bovone

Ott 8, 2025 , , , ,

Domani, giovedì 9 ottobre, alle 21.15 al Centro d’incontro Cristo di via San Giovanni Evangelista, andrà in scena “QUELLI DELL’ALTRA SPONDA (che salvarono Napoleone)” – commedia scritta e diretta da Massimo Brusasco – con Marina Roncati, Maurizio Ferrari, Paolo Tafuri, Elisabetta Abbà, Daniela Cassina, Riccardo Robotti, Franco Mordiglia, Marzia Camera, Davide Russo, Claudia Capra e Carlo Mazzoni. Collaborazione di Lidia Mordiglia e Carla Spano.

IL FATTO STORICO – Il 14 giugno 1800, Napoleone vinse la Battaglia di Marengo contro gli Austriaci. I Francesi prevalsero solo grazie all’intervento dell’esercito di Desaix che, nelle ore precedenti, a causa delle piogge torrenziali, fu impossibilitato a superare lo Scrivia in piena e, dunque, a raggiungere la pianura nei pressi di Alessandria.

LA COMMEDIA – Incentrata su don Guasone, parroco e proprietario del castello di Castellar Ponzano (ora frazione di Tortona), e del suo tentativo di convincere gli abitanti del borgo ad aiutare l’esercito di Desaix, consentendogli, dunque, di dare manforte a Napoleone. Ma i castellaresi non ne vogliono sapere e si inventano le scuse più bizzarre pur di starsene a casa. Memore della celebre iniziativa della Lisistrata di Aristofane, che invitò le ateniesi a non concedersi ai propri mariti se avessero continuato a guerreggiare, le donne di Castellar Ponzano escogitano un piano, puntando su ciò per cui i loro uomini sono particolarmente sensibili: il cibo. E così la fame diventa il filo conduttore di uno spettacolo che, tra vicende d’amore, negazionisti, visionarie e vegetariani, ci fa capire che, tutto sommato, la bouillabasse e il boeuf bourguignon sono più appetitosi della Wiener schnitzel o del tafelspitz…

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Eventi Motori

ACI ‘Ruote nella Storia’ 2025: un corteo di emozioni con 38 equipaggi, tra motori e panorami

Ott 8, 2025 Raimondo Bovone
Cultura & Eventi Mostre Video

Torino, Jeff Wall in mostra alle Gallerie d’Italia

Ott 8, 2025
Attualità Alessandrina Sport

Juventus Next Gen: la gara col Campobasso di sabato 11 ottobre rinviata a mercoledì 22

Ott 8, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Teatro

Quartiere Cristo: domani la commedia “Quelli dell’altra sponda” per la Compagnia Teatrale Fubinese

Ott 8, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi Motori

ACI ‘Ruote nella Storia’ 2025: un corteo di emozioni con 38 equipaggi, tra motori e panorami

Ott 8, 2025 Raimondo Bovone
Cultura & Eventi Mostre Video

Torino, Jeff Wall in mostra alle Gallerie d’Italia

Ott 8, 2025
Attualità Alessandrina Sport

Juventus Next Gen: la gara col Campobasso di sabato 11 ottobre rinviata a mercoledì 22

Ott 8, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x