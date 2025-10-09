Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

“Alessandria Barocca e non solo” arriva ad Oviglio: sabato 11 c’è ‘Un pianoforte per due’

Sabato 11 ottobre, alle ore 21, la Sala Consiliare del Comune di Oviglio accoglierà il primo appuntamento autunnale del Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, in collaborazione con l’Associazione OviglioArte e con il Patrocinio del Comune. Il concerto, significativamente intitolato “Un pianoforte per due – La Fantasia”, vedrà protagonisti Matteo Costa e Simone Gragnani, due pianisti di consolidata esperienza e fine sensibilità interpretativa, noti per la profondità del loro approccio e la raffinatezza del tocco.

Simone Gragnani e Matteo Costa

Il programma è un omaggio alla “Fantasia”, genere libero per eccellenza, dove la forma cede il passo all’invenzione. Tre capolavori emblematici ne saranno protagonisti: la Fantasia in do minore K. 475 di W.A. Mozart, la Fantasia in fa minore Op. 49 di F. Chopin e la monumentale “Wanderer-Fantasie” D 760 di F. Schubert. I due musicisti si alterneranno alla tastiera e, in un gioco di rimandi, ciascuno introdurrà i brani eseguiti dall’altro, con brevi interventi ricchi di spunti musicologici, aneddoti storici e curiosità. Un formato che richiama l’intimità dei salotti musicali ottocenteschi, dove l’ascolto si faceva occasione di scambio e riflessione condivisa.

Matteo Costa e Simone Gragnani

Il Festival, ormai punto fermo della proposta culturale del territorio, torna così a rinnovare la propria vocazione: coniugare eccellenza artistica, divulgazione colta e un senso autentico di comunità.
INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti. Una rara occasione per (ri)scoprire la magia del pianoforte e la fantasia di chi lo suona.

