Quartiere Cristo: le associazioni chiedono chiarimenti sul caso Cascina Maddalena

In merito al progetto di trasformazione in parco agrivoltaico che interessa l’area di Cascina Maddalena, le associazioni di quartiere hanno scritto alla Provincia con preoccupazione, non condividendo il metodo adottato e chiedendo l’apertura di un confronto pubblico, trasparente e partecipato. Ogni intervento che modifica in modo significativo il territorio, il paesaggio e la qualità della vita della comunità, deve essere discusso con i cittadini. Le decisioni non possono essere assunte senza coinvolgere la popolazione e senza valutare effetti ambientali, urbanistici, sociali ed economici dell’operazione.

Cascina Maddalena e tutta l’area interessata sono un patrimonio del territorio e non solo un’area da trasformare. Prima di procedere e farne un grande parco agrivoltaico, è necessario rendere pubblici tutti gli elementi del progetto, illustrando obiettivi e ricadute e consentendo alla comunità di esprimere osservazioni, proposte e critiche.

Veduta aerea del quartiere ‘Cristo’

Le associazioni chiedono: la pubblicazione integrale della documentazione relativa al progetto; l’organizzazione di incontri pubblici aperti ai cittadini; il coinvolgimento di associazioni e comitati del territorio; una valutazione dell’impatto ambientale, paesaggistico e viabilistico; l’analisi di eventuali alternative; garanzie concrete sulla tutela del territorio e dell’interesse collettivo.

Il confronto non è un ostacolo, ma uno strumento indispensabile per migliorare le scelte e costruire soluzioni equilibrate, rispettose delle esigenze della comunità e delle caratteristiche del territorio. La trasformazione di quest’area deve essere il risultato di un percorso condiviso, trasparente e partecipato. Il territorio appartiene alla comunità: non può essere trasformato senza la comunità.

Le associazioni chiedono all’Amministrazione Provinciale e tutti i soggetti coinvolti di aprire un tavolo di confronto pubblico e si dichiarano disponibili a partecipare in modo costruttivo.

Lo stemma della provincia di Alessandria