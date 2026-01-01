Milano, Burgio “Se il centrodestra trova la quadra, faccio passo indietro”

MILANO (ITALPRESS) – “Se per il bene del centrodestra mi si dovesse chiedere di fare un passo indietro lo farei senza la minima preoccupazione e senza pensarci due volte perché per me è importante il bene della squadra”. Così il generale Carmelo Burgio, candidato sindaco a Milano di Futuro Nazionale, durante la sua prima conferenza stampa. “Se il centrodestra trovasse una quadra a livello nazionale, non escludo che, pur nelle diversità, si possa lavorare insieme. Per me è sempre stata più importante la squadra della persona – ha evidenziato poi – . Se mi dovessero dire, in una dinamica di colazione, ti si chiede il sacrificio, per me non sarebbe un sacrificio. Preferisco che ci sia una coalizione forte piuttosto che si solletichi la mia autostima, che è stata abbastanza soddisfatta in anni di servizio. Massimo rispetto per la carica di sindaco, ma la mia persona viene sempre dopo gli interessi della squadra”.

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