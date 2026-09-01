Sale d’Arte della Biblioteca: dal 3 settembre al 3 ottobre la mostra di vignette ‘Il secolo di Bort’

Nato il 2 agosto 1926 a Salzano (VE) e vissuto 65 anni ad Alessandria, divenuta sua città adottiva, Mario Bortolato, in arte BORT, vignettista e umorista famoso per decenni in tutta Italia, verrà ricordato con una mostra dei suoi inimitabili omini che raccontano di abitudini, vizi e virtù delle persone normali.

La Città di Alessandria gli rende omaggio con una mostra intitolata “Il secolo di BORT.” che sarà inaugurata giovedì 3 Settembre, alle 17.30, nelle Sale d’Arte di Via Machiavelli 13 (sul retro della Biblioteca). L’esposizione in memoria di Bortolato, organizzata da ASM Costruire Insieme e curata da

Cristoforo Moretti e dai figli di BORT., Paolo e Marina, offrirà al pubblico per un mese circa 100 disegni originali, filmati e materiali pressoché introvabili, con una sala dedicata alla città di Alessandria.

La mostra “Il secolo di BORT.” sarà aperta dal 4 settembre al 4 ottobre 2026, dal giovedì alla domenica, dalle 15 alle 19, e sarà corredata dal volume “La voce di BORT. – biografia del più popolare vignettista del Novecento”, realizzata da Cristoforo Moretti con Paolo e Marina Bortolato.

Una foto di ‘BORT’ circondato dai suoi personaggi