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Sale d’Arte della Biblioteca: dal 3 settembre al 3 ottobre la mostra di vignette ‘Il secolo di Bort’

DiRaimondo Bovone

Set 1, 2026 , , , , , , , , , ,

Nato il 2 agosto 1926 a Salzano (VE) e vissuto 65 anni ad Alessandria, divenuta sua città adottiva, Mario Bortolato, in arte BORT, vignettista e umorista famoso per decenni in tutta Italia, verrà ricordato con una mostra dei suoi inimitabili omini che raccontano di abitudini, vizi e virtù delle persone normali.
La Città di Alessandria gli rende omaggio con una mostra intitolata “Il secolo di BORT.” che sarà inaugurata giovedì 3 Settembre, alle 17.30, nelle Sale d’Arte di Via Machiavelli 13 (sul retro della Biblioteca). L’esposizione in memoria di Bortolato, organizzata da ASM Costruire Insieme e curata da
Cristoforo Moretti e dai figli di BORT., Paolo e Marina, offrirà al pubblico per un mese circa 100 disegni originali, filmati e materiali pressoché introvabili, con una sala dedicata alla città di Alessandria.

La mostra “Il secolo di BORT.” sarà aperta dal 4 settembre al 4 ottobre 2026, dal giovedì alla domenica, dalle 15 alle 19, e sarà corredata dal volume “La voce di BORT. – biografia del più popolare vignettista del Novecento”, realizzata da Cristoforo Moretti con Paolo e Marina Bortolato.

Una foto di ‘BORT’ circondato dai suoi personaggi

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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