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Il maltempo rallenta i soccorsi in Nepal, più di mille le vittime

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Set 1, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Le operazioni di soccorso nel Nepal colpito dalla frana sono rallentate da strade bloccate, terreno impervio e condizioni meteorologiche avverse, con esperti cinesi e indiani che si sono uniti alla vasta operazione di ricerca per localizzare migliaia di persone ancora disperse. Le autorità
Intanto secondo fonti nepalesi le vittime accertate sono già più di mille, con 4.600 persone ancora disperse. Oltre 10.000 persone sono state salvate finora, ma le operazioni sono tutt’altro che concluse.

abr/gsl (Fonte video: CCTV+)

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