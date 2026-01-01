Giochi Mediterraneo, Galtarossa “Taranto 2026 perfetta per il canottaggio”

TARANTO (ITALPRESS) – “La venue è eccellente. Ho seguito questa location sin dalla sua genesi e posso dire che è perfetta per lanostra disciplina”. Così Rossano Galtarossa, presidente della Federazione Italiana Canottaggio, commenta l’organizzazione delle gare di canottaggio ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. “È stata un’ottima organizzazione da parte di Taranto 2026. Tutto hafunzionato bene e siamo molto soddisfatti delle condizioni in cui si stanno svolgendo le competizioni”, ha aggiunto Galtarossa. Ilpresidente della FIC ha poi sottolineato il momento positivo attraversato dal movimento italiano: “È un buon momento per la nostra disciplina. Abbiamo fatto molto bene anche ai Mondiali di Amsterdam e questo conferma la crescita del nostro movimento e la qualità del lavoro che stiamo portando avanti”.

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