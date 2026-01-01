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Milano, Burgio “Sicurezza priorità, poi mobilità e riqualificare le periferie”

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Set 1, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “La priorità per Milano è la sicurezza, dando supporto alla Questura, alla Prefettura e alle Forze dell’Ordine”. Lo ha precisato Carmelo Burgio, candidato sindaco a Milano di Futuro Nazionale, durante la sua prima conferenza stampa. “È rivedere il problema della mobilità, che vuol dire possibilità di includere anche i cittadini della periferia di Milano e dell’hinterland – ha proseguito – . E poi cercare di curare di più le periferie degradate, dare più importanza e spazio in termini di decoro urbano, di parchi, possibilmente di attività ricreative e sportive ai municipi più periferici, che mi sembra siano stati sempre un po’ messi da parte a favore del centro, del salotto buono”.

xm4/col5/azn

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