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Fiamme in contrada Ziretto a Taormina, sindaco De Luca mette in salvo una donna

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Set 1, 2026


TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Ore di apprensione a Taormina per un vasto incendio divampato in contrada Sant’Antonio, nella zona sottostante una casa di riposo per anziani. Le fiamme si sono rapidamente propagate raggiungendo anche contrada Zappulla e contrada Tirone e avanzando verso l’area boschiva al confine con il territorio di Castelmola. La presenza del fronte del rogo nelle vicinanze di abitazioni e strutture ha reso necessaria l’evacuazione delle zone maggiormente esposte. Sul posto vigili del fuoco e altre squadre di emergenza. Richiesto anche l’intervento di un elicottero per contrastare dall’alto le fiamme nelle aree più difficili da raggiungere. A seguire le operazioni anche il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, presente sul posto e impegnato nel coordinamento delle attività legate all’emergenza. Il primo cittadino, insieme ad agenti della polizia municipale, in contrada Ziretto ha messo in salvo una donna insieme al suo cane. vbo/gsl
(Fonte video: Canali social Cateno De Luca)

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