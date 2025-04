Presentazione di ‘Maggio a Marengo’, alle 18 di oggi al Museo della Gambarina

In occasione dei 225 anni della vittoria di Marengo, inizia il trimestre dedicato alle iniziative che si svolgeranno al Complesso Culturale di Marengo. Oggi, 30 aprile, alle ore 18, verrà presentato presso il Museo Etnografico della Gambarina, ad Alessandria, il programma “Maggio a Marengo”. Interverranno i rappresentanti delle associazioni culturali che, insieme all’Unione Giornalisti e Comunicatori Europei, compongono il calendario della programmazione.

Maggio rappresenta per la città di Alessandria un periodo particolare, collegabile all’epoca napoleonica visto che, nel 1805, l’imperatore tornò, proprio il 5 maggio, in città e a Marengo per riproporre le manovre militari predisposte dal Generale Lannes e dal Generale Berthier che portarono alla liberazione dell’Italia dagli austriaci. Il futuro Re d’Italia, Bonaparte, e la moglie Josephine, assistettero alla prima rievocazione che si ricordi nella storia. Questo evento vuole essere però ricordato con la Convenzione di Pace di Alessandria e quindi per il 3° anno verrà riproposta la “Cavalcata di Pace” tra Marengo e Torre Garofoli, con la partecipazione straordinaria della X Escadron di Parigi.

Tra le varie iniziative, le rose di Josephine dipinte da Fabio Gagliardi unitamente alle giornate di riflessione sul dialetto, Ugo Foscolo e Manzoni.

Veduta esterna del ‘Museo della Gambarina’