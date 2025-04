Lavoro, la premier Meloni: “Numeri incoraggianti, investiamo sulla sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono orgogliosa del fatto che, in poco più di due anni e mezzo, sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro: abbiamo raggiunto il record di occupati, il tasso di occupazione femminile non è mai stato così alto e la disoccupazione è ai minimi da 18 anni. Aumentano i contratti a tempo indeterminato, diminuisce il precariato e crescono i salari reali, in controtendenza col passato. C’è molto da fare, ma i numeri sono incoraggianti”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video sui social dopo la conclusione del Cdm.

(Fonte video: canale Youtube Giorgia Meloni)