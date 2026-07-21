Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Fakir, Meloni: “Accertare i fatti, ma inaccettabile violenza contro la polizia”

Di

Lug 21, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le Forze dell’Ordine”. Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
“Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l’incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini, non cercava la verità: cercava lo scontro. Alimentare un clima di odio e di delegittimazione verso un intero Corpo dello Stato è un atto di grave irresponsabilità. Trasformare migliaia di donne e uomini in divisa in un bersaglio, significa colpire chi ogni giorno serve l’Italia con professionalità, sacrificio e coraggio”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA Video

Savona: al porto di Vado Ligure sequestrati 800 kg di cocaina nascosti fra le banane

Lug 21, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Da Fondazione CRAL arrivano 362.550 € per l’ammodernamento dei mezzi di soccorso

Lug 21, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Il ministro Nordio: “Dialogo con Mattarella, sulla grazia a Roggero decide il Colle”

Lug 21, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Fakir, Meloni: “Accertare i fatti, ma inaccettabile violenza contro la polizia”

Lug 21, 2026
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile serie B1: Alessandria Academy molto attiva sul mercato

Lug 21, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA Video

Savona: al porto di Vado Ligure sequestrati 800 kg di cocaina nascosti fra le banane

Lug 21, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Da Fondazione CRAL arrivano 362.550 € per l’ammodernamento dei mezzi di soccorso

Lug 21, 2026 Raimondo Bovone