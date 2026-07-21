Sicurezza, Malan “No ai risarcimenti ai delinquenti, questione di buonsenso”

ROMA (ITALPRESS) – “Chi subisce una violenza grave con minaccia di armi, cosa che può spingere a reazioni molto forti dalla quale deriva un danno al delinquente, non può essere vittima ulteriore anche da parte di una richiesta di risarcimento”. Così Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, in occasione della conferenza stampa organizzata da Fdi per presentare il nuovo Disegno di Legge dal titolo “Mai più delinquenti risarciti dalle vittime”. “È una questione di giustizia e di buonsenso. Se uno subisce un danno mentre lavora, è giusto che venga risarcito, ma questo non è un lavoro, è un atto criminale, sono atti che vanno contro la convivenza civile e non possono essere considerati i danni che eventualmente una persona riporta come se fosse in una circostanza normale”, aggiunge.

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