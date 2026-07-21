Fumarola (Cisl) a Catania “Vertenza Pfizer è un caso nazionale”





CATANIA (ITALPRESS) – “Domani si apre il tavolo al ministero, un confronto che stiamo seguendo da vicino e che abbiamo fortemente chiesto. Non riteniamo assolutamente accettabile che in una terra come quella di Catania si perdano posti di lavoro: abbiamo bisogno di tutelare l’occupazione di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici, garantendo la continuità di attività produttive fondamentali. La vertenza Pfizer non riguarda soltanto Catania ma l’intero Paese. Quando diciamo che il Paese deve essere unito, pensiamo a un Sud che deve continuare a crescere, così come alcuni dati dimostrano.”. Lo ha affermato la segretaria nazionale della Cisl, Daniela Fumarola, parlando della vertenza Pfizer nel corso della sua visita a Catania.

xo5/pc/gtr