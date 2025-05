Regione Piemonte: 1.4 milioni di euro per prolungare gli orari degli asili-nido comunali

Anche per l’anno educativo 2025-2026 la Regione Piemonte rinnova il proprio impegno concreto a sostegno delle famiglie, stanziando oltre 1,4 milioni di euro per il prolungamento dell’orario nei servizi per l’infanzia comunali. I Comuni potranno estendere l’orario dei nidi da settembre 2025 a luglio 2026, senza alcun costo aggiuntivo per i nuclei familiari. Le possibilità includono l’apertura il sabato mattina, durante le vacanze natalizie o nei periodi di sospensione scolastica, per rispondere in modo flessibile alle esigenze dei genitori che lavorano. Il bando, già aperto, scadrà il 12 giugno 2025.

La misura offre un’opportunità anche per i Comuni: migliora la qualità del servizio, crea nuove opportunità di occupazione per le educatrici e contribuisce a contrastare lo spopolamento, in particolare nelle aree montane e periferiche. Il bando completo è consultabile sul sito della Regione Piemonte al link: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/prolungamento-orario-asili-nido-anno-educativo-2025-2026

LE PAROLE – Così il vicepresidente e assessore regionale ad Istruzione e Merito, Elena Chiorino: “Supportare le famiglie significa favorire crescita e benessere, potenziare i servizi per l’infanzia significa dare risposte reali ai bisogni di mamme e papà. Dove ci sono servizi educativi c’è futuro. Il prolungamento degli orari nei nidi comunali è un aiuto concreto per chi, ogni giorno, deve conciliare lavoro e vita familiare”.