‘Dona la spesa per gli amici animali’, domani nei 4 punti Nova Coop della provincia di Alessandria

Domani, sabato 12 luglio, in 55 punti vendita della rete Nova Coop in Piemonte e alta Lombardia, torna la raccolta alimentare “Dona la Spesa per gli amici animali”, un appuntamento solidale dedicato a cani e gatti senza casa. Durante tutta la giornata, i clienti dei supermercati aderenti potranno acquistare e donare prodotti di prima necessità per la nutrizione degli animali (crocchette, scatolette, biscotti e altri alimenti) ai volontari delle associazioni locali presenti in ciascun punto vendita, che si occupano della cura e dell’accoglienza degli animali abbandonati.

Nel 2024 l’iniziativa ha permesso di raccogliere 18 tonnellate di alimenti per animali, per un valore superiore a 60.000 euro, destinati a più di 45 associazioni del territorio.

Quest’anno le donazioni saranno destinate a: A.T.A. Associazione Tutela Animali (superstore Coop di Alessandria); LNDC Casale Monferrato, Nonsologatti e Croce Verde (supermercato e ipermercato Coop di Casale Monferrato), Associazione M.e.t.a. (supermercato Coop di Tortona), Cuore di Zampa (supermercato Coop di Valenza).

LE PAROLE – Così Carlo Ghisoni, direttore Politiche Sociali di Nova Coop: «Ogni anno in Italia vengono abbandonati circa 50.000 cani e 80.000 gatti, con un picco nei mesi estivi, quando le rinunce di proprietà e gli abbandoni crescono fino al 40% rispetto al resto dell’anno. In questo scenario, le associazioni che si occupano dell’accoglienza e della cura degli animali abbandonati svolgono un ruolo fondamentale, ma si reggono sul lavoro dei volontari e sulla generosità delle persone. Con questa iniziativa vogliamo dare visibilità e sostegno concreto a queste realtà preziose che, ogni giorno, si prendono cura di cani e gatti in difficoltà».