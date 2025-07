Il Comune di Alessandria contro l’abbandono degli animali

L’Assessorato alla Tutela degli Animali del Comune di Alessandria, in collaborazione con l’Associazione Tutela Animali (A.T.A.), come ogni anno, propone, una campagna informativa volta alla sensibilizzazione contro il fenomeno dell’abbandono degli animali. Obiettivo dell’intervento è la prevenzione del randagismo, fenomeno che si intensifica particolarmente durante l’estate, in concomitanza con le partenze per le vacanze. Il Comune di Alessandria sterilizza le colonie e aiuta anche nelle sterilizzazioni, con la collaborazione dell’Ambulatorio Veterinario, sito al Giardino Botanico ‘Dina Bellotti’.

LE PAROLE – Così l’assessora alla Tutela Animale, Roberta Cazzulo: “I manifesti saranno affissi in alcuni punti importanti della città, per far sì che il messaggio possa raggiungere davvero più persone possibili: rincuora il fatto che è davvero grande la sensibilità degli alessandrini, come incessante e prezioso è il lavoro delle associazioni. La nostra campagna è continua ed incessante, non solo in estate: l’impegno dell’Ambulatorio Veterinario del Giardino Botanico, gestito dall’ATA, aiuta tante famiglie in difficoltà economiche per le cure di base degli animali; come è incessante l’appello a sterilizzare, unico rimedio per prevenire l’abbandono”.

La posizione dell’Ambulatorio Veterinario all’interno

del Giardino Botanico