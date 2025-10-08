Castello di Piovera: la mostra ‘Cinemoda – Ruggenti Visioni’ fino a domenica 26

Moda, cinema e storia: il fascino degli anni ’10 e ’20 rivive nelle Cantine Storiche del Castello di Piovera. Un viaggio tra moda e suggestioni cinematografiche attende i visitatori con la nuova mostra “Cinemoda – Ruggenti Visioni” allestita nelle Cantine Storiche del Castello. L’esposizione ha aperto domenica scorsa, 5 ottobre, e resterà visibile anche nelle domeniche 12, 19 e 26, con un percorso che trasporta nel cuore degli anni ’10 e ’20 del secolo scorso, tra abiti eleganti, accessori raffinati, cimeli originali rari e fedeli riproduzioni che raccontano le icone e le atmosfere di un’epoca irripetibile.

Il percorso intreccia moda, cinema e storia, dalla raffinatezza dei primi anni Dieci al brio scintillante dei Ruggenti Venti, regalando un’esperienza multisensoriale, non solo da guardare, ma da vivere con tutti i sensi. Ad arricchire l’allestimento delle Cantine, ambientazioni ispirate ai grandi film moderni che hanno ricreato quel periodo: “set” che permettono di immergersi nei dettagli e nello stile di un’epoca, con uno sguardo anche alla vita quotidiana dei marchesi Balbi, proprietari del Castello in quegli anni.

L’Ottobre Alessandrino sarà, quindi, un’occasione unica per visitare il Castello di Piovera con i suoi itinerari permanenti, illuminati dalla potenza rivoluzionaria di un’epoca glamour ricca di fascino e trasformazioni. La mostra non prevede la visione dei film.

QUANDO: Domenica 5, 12, 19, 26 ottobre 2025 – Dalle 10:00 alle 19:00

DOVE: Castello di Piovera, via Balbi 2, 15047, Alluvioni Piovera (AL)

INGRESSO A PAGAMENTO per tutti i percorsi, prenotazione obbligatoria per il percorso guidato ‘Raccontami il Castello’.

INFO – Per acquisto biglietti: [email protected], 346-2341141

Il Castello di Piovera