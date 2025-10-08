Attualità Alessandrina Cinema Mostre

Castello di Piovera: la mostra ‘Cinemoda – Ruggenti Visioni’ fino a domenica 26

DiRaimondo Bovone

Ott 8, 2025 , , , , , , ,

Moda, cinema e storia: il fascino degli anni ’10 e ’20 rivive nelle Cantine Storiche del Castello di Piovera. Un viaggio tra moda e suggestioni cinematografiche attende i visitatori con la nuova mostra “Cinemoda – Ruggenti Visioni” allestita nelle Cantine Storiche del Castello. L’esposizione ha aperto domenica scorsa, 5 ottobre, e resterà visibile anche nelle domeniche 12, 19 e 26, con un percorso che trasporta nel cuore degli anni ’10 e ’20 del secolo scorso, tra abiti eleganti, accessori raffinati, cimeli originali rari e fedeli riproduzioni che raccontano le icone e le atmosfere di un’epoca irripetibile.

Il percorso intreccia moda, cinema e storia, dalla raffinatezza dei primi anni Dieci al brio scintillante dei Ruggenti Venti, regalando un’esperienza multisensoriale, non solo da guardare, ma da vivere con tutti i sensi. Ad arricchire l’allestimento delle Cantine, ambientazioni ispirate ai grandi film moderni che hanno ricreato quel periodo: “set” che permettono di immergersi nei dettagli e nello stile di un’epoca, con uno sguardo anche alla vita quotidiana dei marchesi Balbi, proprietari del Castello in quegli anni.

L’Ottobre Alessandrino sarà, quindi, un’occasione unica per visitare il Castello di Piovera con i suoi itinerari permanenti, illuminati dalla potenza rivoluzionaria di un’epoca glamour ricca di fascino e trasformazioni. La mostra non prevede la visione dei film.
QUANDO: Domenica 5, 12, 19, 26 ottobre 2025 – Dalle 10:00 alle 19:00
DOVE: Castello di Piovera, via Balbi 2, 15047, Alluvioni Piovera (AL)
INGRESSO A PAGAMENTO per tutti i percorsi, prenotazione obbligatoria per il percorso guidato ‘Raccontami il Castello’.
INFO – Per acquisto biglietti: [email protected], 346-2341141

Il Castello di Piovera

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Sport

Quartiere Cristo: ieri sera tanti tifosi alla ‘cena grigionera’ del Club Ciccio Marescalco

Ott 7, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Quartiere Cristo: 10 giorni di festa tra il Forte Acqui e l’Aperinbici di domenica 12

Ott 7, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Alessandria: nella frazione Cantalupo la natura vince sulla segnaletica

Ott 7, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cinema Mostre

Castello di Piovera: la mostra ‘Cinemoda – Ruggenti Visioni’ fino a domenica 26

Ott 8, 2025 Raimondo Bovone
Alessandria in primo piano Eventi IN EVIDENZA

‘Festival Medical Humanities’: 6 giorni di eventi ad Alessandria tra cura, arte e comunità

Ott 8, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni: “Il piano Trump apre più di uno spiraglio, l’Italia c’è”

Ott 8, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 8 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 7, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x