Quartiere Cristo: ieri sera tanti tifosi alla ‘cena grigionera’ del Club Ciccio Marescalco

Serata speciale di festa, di tifo e di passione con l’US Alessandria Calcio, ospite del Grigi Club Ciccio Marescalco alla SOMS del Quartiere Cristo. Alla ‘cena grigionera’, molto partecipata, il patron Antonio Barani ha raccontato la sua felicità e il suo orgoglio per la squadra, la gioia e le emozioni da condividere con una tifoseria unica. Emozioni e forte senso di appartenenza sottolineati anche da mister Alberto Merlo e dai giocatori Alessio Cargiolli, Mattia Grandoni e Lorenzo Pellegrini. Per il Comune c’erano il vicesindaco Barosini, gli assessori Oneto e Coloris, i consiglieri Rossa e Castelli.
Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.