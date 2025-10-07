Attualità Alessandrina Sport

Quartiere Cristo: ieri sera tanti tifosi alla ‘cena grigionera’ del Club Ciccio Marescalco

DiRaimondo Bovone

Ott 7, 2025 , , ,
Foto di gruppo

Serata speciale di festa, di tifo e di passione con l’US Alessandria Calcio, ospite del Grigi Club Ciccio Marescalco alla SOMS del Quartiere Cristo. Alla ‘cena grigionera’, molto partecipata, il patron Antonio Barani ha raccontato la sua felicità e il suo orgoglio per la squadra, la gioia e le emozioni da condividere con una tifoseria unica. Emozioni e forte senso di appartenenza sottolineati anche da mister Alberto Merlo e dai giocatori Alessio Cargiolli, Mattia Grandoni e Lorenzo Pellegrini. Per il Comune c’erano il vicesindaco Barosini, gli assessori Oneto e Coloris, i consiglieri Rossa e Castelli.

Il tecnico Alberto Merlo, il presidente del club Marescalco, Enrico Cremon,
e il patron dei grigi Antonio Barani

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Quartiere Cristo: 10 giorni di festa tra il Forte Acqui e l’Aperinbici di domenica 12

Ott 7, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Alessandria: nella frazione Cantalupo la natura vince sulla segnaletica

Ott 7, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Milan-Como a Perth l’8 febbraio, via libera dall’Uefa

Ott 6, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Quartiere Cristo: ieri sera tanti tifosi alla ‘cena grigionera’ del Club Ciccio Marescalco

Ott 7, 2025 Raimondo Bovone
Economia Video

L’Europa accelera verso il mercato unico del risparmio

Ott 7, 2025
Attualità Politica

Ilaria Salis, dal Parlamento UE sì all’immunità con 1 voto di scarto

Ott 7, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

L’ad di Leonardo, Cingolani: “Come Paese dobbiamo tutelare il futuro dei nostri figli”

Ott 7, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x