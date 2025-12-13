Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Carta d’identità cartacea: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida, con qualunque data di scadenza

In applicazione del Regolamento UE 2019/1157 del Parlamento europeo, a partire dal prossimo 3 agosto 2026 le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno di essere valide in tutti i Comuni d’Italia, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento. A decorrere da tale data non sarà più consentito alcun tipo di utilizzo del documento cartaceo, neppure per finalità di identificazione all’interno del territorio nazionale.

Il Comune di Alessandria, alla luce di tali disposizioni, invita la popolazione ancora in possesso del documento cartaceo a provvedere alla richiesta della Carta d’Identità Elettronica (CIE), rilasciata solo su appuntamento; si deve sapere che la consegna non è immediata, perciò per agevolare la gestione delle richieste, aiutando gli uffici comunali nel servizio, SBRIGATEVI!

INFO – Contattare l’Ufficio Anagrafe con una e-mail per “Sostituzione carta d’identità cartacea”, all’indirizzo [email protected], riportando dati anagrafici e recapito telefonico.
Altrimenti prenotare l’appuntamento sul link: https://www.comune.alessandria.it/servizi/cessazione-validita-carta-identita-cartacea-al-3-agosto-2026.

