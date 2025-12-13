Domani a Marengo la commemorazione dell’incoronazione di Napoleone. Dalle ore 9

Grande rievocazione storica domani, domenica 14 dicembre, all’Auditorium di Marengo. Si ricorderà l’incoronazione di Napoleone Bonaparte come Imperatore dei Francesi, avvenuta il 2 dicembre 1804.
L’evento epocale fu celebrato con fasto nella Cattedrale di Notre-Dame a Parigi, alla presenza di Papa Pio VII, ma segnato dal gesto simbolico di Napoleone che si pose da solo la corona sul capo, affermando il suo potere indipendentemente dal pontefice, e che fu immortalato nel celebre dipinto di Jacques-Louis David.
