Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Eventi

Domani a Marengo la commemorazione dell’incoronazione di Napoleone. Dalle ore 9

DiRaimondo Bovone

Dic 13, 2025 , , , ,

Grande rievocazione storica domani, domenica 14 dicembre, all’Auditorium di Marengo. Si ricorderà l’incoronazione di Napoleone Bonaparte come Imperatore dei Francesi, avvenuta il 2 dicembre 1804.

L’evento epocale fu celebrato con fasto nella Cattedrale di Notre-Dame a Parigi, alla presenza di Papa Pio VII, ma segnato dal gesto simbolico di Napoleone che si pose da solo la corona sul capo, affermando il suo potere indipendentemente dal pontefice, e che fu immortalato nel celebre dipinto di Jacques-Louis David.

Un allestimento del Marengo Museum

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Fra Juventus Next Gen e Pianese finisce senza gol, con pochi tiri in porta

Dic 13, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cultura & Eventi

Editoria: nuova partnership internazionale per Italpress con l’Agenzia WAM

Dic 12, 2025
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile, Acrobatica domani ad Aosta con voglia di riscatto. Domenica la festa con gli auguri

Dic 12, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Eventi

Domani a Marengo la commemorazione dell’incoronazione di Napoleone. Dalle ore 9

Dic 13, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Il Lecce batte il Pisa 1-0 e fa un passo verso la salvezza, decide Stulic

Dic 13, 2025
TOP NEWS

Cina, Shandong spinge sull’innovazione per far crescere l’economia pet

Dic 13, 2025
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Fra Juventus Next Gen e Pianese finisce senza gol, con pochi tiri in porta

Dic 13, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x