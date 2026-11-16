Fondazione CRAL: 70.000 euro per i lavori alla Domus Alpinorum, rifugio alpino in Alta Val Borbera

“Gli Alpini rappresentano da sempre non solo un corpo dell’Esercito Italiano, ma uno dei simboli più forti dell’identità del nostro Paese, da sempre al servizio della popolazione, soprattutto nei momenti più critici. Per questo contribuire alla realizzazione di un loro progetto per la nostra Fondazione è motivo di vanto e d iorgoglio”. È lo stesso presidente della Fondazione Cassa di Risparmio a spiegare, con parole sentite ed efficaci, perché su sua diretta proposta il cda ha deciso di sostenere con un contributo di 70.000 euro il progetto Domus Alpinorum, promosso dall’Associazione Alpini di Alessandria. “Sosterremo – evidenzia il presidente Arrobbio – la ristrutturazione della Domus Alpina, rifugio nel cuore dell’Alta Val Borbera, ai piedi del Monte Giarolo. Immersa nei boschi dell’Appennino ligure-piemontese, la struttura rappresenta un luogo nel quale si incontrano bellezza del paesaggio, storia del territorio, volontariato. La storia degli Alpini è indissolubilmente legata alle nostre montagne, e non possiamo che essere favorevoli alla valorizzazione di un vecchio edificio rurale, che sarà trasformato in uno spazio di accoglienza per tutti: gli Alpini stessi, le associazioni, le scolaresche, i gruppi organizzati e i singoli cittadini interessati a quelle zone. Stiamo parlando di un’area naturalistica di grande pregio, ancora incontaminata, perfetta per un turismo lento, rispettoso dell’ambiente, non invasivo”.

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL

Nel corso degli anni la Domus Alpina della frazione Pallavicino, nel Comune di Cantalupo Ligure, ha ospitato studenti provenienti dalle scuole elementari di Arquata Scrivia, Bosco Marengo, Felizzano, Francavilla Bisio, Garbagna, Quattordio, Rocca Grimalda e Solero. A queste si sono aggiunte le scuole medie di Alessandria, Castellazzo Bormida, Gavi, Novi Ligure e Vignole Borbera.

Il rifugio è raggiungibile mediante i sentieri che partono da Cantalupo Ligure, Borgo Adorno, Albera Ligure, Giarolo e Caldirola.