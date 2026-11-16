Serie C, girone A: la Juventus NG batte 3-0 il Treviso ed esce dalla zona playout

La Next Gen torna a vincere dopo un mese e risale in classifica, ritrovando punti e morale. Gara veloce e divertente, con rapidi cambi di fronte e portieri protagonisti. Grande pressing juventino e bianconeri subito in vantaggio: Macca pesca Konate in verticale, sul filo del fuori-gioco, e l’ivoriano segna facile. Poco dopo lo stesso Konate regala un assist delizioso a Macca che mette alto a porta vuota. Poi il Treviso reagisce e Romeo di testa impegna Mangiapoco. Portieri ancora protagonisti appena oltre la mezzora: il trevigiano Nobile ferma Oboawoduo in uscita, poi lo juventino Mangiapoco è straordinario su Tommasini.

Raddoppio Juve ad inizio ripresa: Montero in mischia colpisce al volo una respinta della difesa dopo un calcio da fermo e segna. Il Treviso sparisce gradualmente dal campo, ma si rende pericoloso ed è ancora Mangiapoco, il migliore in campo, che salva la porta bianconera con una deviazione strepitosa su Odogwu. Poi Merola sale in cattedra: va vicino al terzo gol, con tiro salvato sulla riga, e lo trova alla mezzora facendo tutto da solo: ruba palla a Ceccacci, dribbla il portiere e sigilla il 3-0.

IN CLASSIFICA – La baby-Juve sale a 14 punti, (alla pari con Desenzano, Novara e Carpi, per differenza reti davanti agli emiliani e dietro le altre 2), acciuffa il 15° posto ed esce dalla zona playout.

Il Treviso rimane a quota 22, scivolando al 6° posto e restando comunque in piena zona playoff.

JUVENTUS NEXT GEN-TREVISO 3-0

GOL: Konate al 15’ p.t.; Montero al 10’, Merola al 30’ s.t.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3): Mangiapoco; Turco (dal 45’ s.t. Corradi), Montero, Brugarello; Pagnucco, Macca (dal 43’ s.t. Mazur), Ripani, Grelaud; Merola (dal 36’ s.t. Guerra), Konate (dal 36’ s.t. Durmisi), Oboawoduo (dal 1’ s.t. Owusu).

PANCHINA Fuscaldo, Radu, Rizzo, Van Aaerle, Savio, Leone. All. Brambilla

TREVISO (3-4-3): Nobile; Cappelletti, Maestrelli (dal 16’ s.t. Odogwu), Bove (dal 42’ p.t. Ceccacci); Brigati, Paganini (dal 36’ s.t. Mellino), Rossi, Liotti; Gucher (dal 1’ s.t. Ciuferri), Tommasini (dal 36’ s.t. Brevi), Romeo.

PANCHINA Veronese, Leonardelli, Guiyong, Lombardi, Ndulue. All. Gorini