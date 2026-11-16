Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone A: la Juventus NG batte 3-0 il Treviso ed esce dalla zona playout

DiRaimondo Bovone

Nov 16, 2026 , , , , , , , , ,

La Next Gen torna a vincere dopo un mese e risale in classifica, ritrovando punti e morale. Gara veloce e divertente, con rapidi cambi di fronte e portieri protagonisti. Grande pressing juventino e bianconeri subito in vantaggio: Macca pesca Konate in verticale, sul filo del fuori-gioco, e l’ivoriano segna facile. Poco dopo lo stesso Konate regala un assist delizioso a Macca che mette alto a porta vuota. Poi il Treviso reagisce e Romeo di testa impegna Mangiapoco. Portieri ancora protagonisti appena oltre la mezzora: il trevigiano Nobile ferma Oboawoduo in uscita, poi lo juventino Mangiapoco è straordinario su Tommasini.
Raddoppio Juve ad inizio ripresa: Montero in mischia colpisce al volo una respinta della difesa dopo un calcio da fermo e segna. Il Treviso sparisce gradualmente dal campo, ma si rende pericoloso ed è ancora Mangiapoco, il migliore in campo, che salva la porta bianconera con una deviazione strepitosa su Odogwu. Poi Merola sale in cattedra: va vicino al terzo gol, con tiro salvato sulla riga, e lo trova alla mezzora facendo tutto da solo: ruba palla a Ceccacci, dribbla il portiere e sigilla il 3-0.
IN CLASSIFICALa baby-Juve sale a 14 punti, (alla pari con Desenzano, Novara e Carpi, per differenza reti davanti agli emiliani e dietro le altre 2), acciuffa il 15° posto ed esce dalla zona playout.
Il Treviso rimane a quota 22, scivolando al 6° posto e restando comunque in piena zona playoff.

JUVENTUS NEXT GEN-TREVISO 3-0
GOL: Konate al 15’ p.t.; Montero al 10’, Merola al 30’ s.t.
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3): Mangiapoco; Turco (dal 45’ s.t. Corradi), Montero, Brugarello; Pagnucco, Macca (dal 43’ s.t. Mazur), Ripani, Grelaud; Merola (dal 36’ s.t. Guerra), Konate (dal 36’ s.t. Durmisi), Oboawoduo (dal 1’ s.t. Owusu).
PANCHINA Fuscaldo, Radu, Rizzo, Van  Aaerle, Savio, Leone. All. Brambilla
TREVISO (3-4-3): Nobile; Cappelletti, Maestrelli (dal 16’ s.t. Odogwu), Bove (dal 42’ p.t. Ceccacci); Brigati, Paganini (dal 36’ s.t. Mellino), Rossi, Liotti; Gucher (dal 1’ s.t. Ciuferri), Tommasini (dal 36’ s.t. Brevi), Romeo.
PANCHINA Veronese, Leonardelli, Guiyong, Lombardi, Ndulue. All. Gorini

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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