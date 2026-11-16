Attualità Cronaca

Bari: armi e droga, operazione antimafia in corso

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Nov 16, 2026

BARI (ITALPRESS) – Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguita dal Comando Provinciale Carabinieri di Bari. Eseguita un’ordinanza cautelare nei confronti di oltre quindici persone accusate, a vario titolo, di associazione ai fini della vendita di sostanze stupefacenti, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, detenzione illegale di armi da guerra e autoriciclaggio.
Il blitz dei carabinieri sta interessando la provincia di Bari, in particolare i centri di Modugno, Bitonto e Altamura. Individuata dai Carabinieri un’associazione dedita alla vendita di sostanze stupefacenti collegata con un noto clan mafioso barese.
– foto ufficio stampa Carabinieri –
(ITALPRESS).

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