Comune di Alessandria: interventi straordinari contro le zanzare

Sono partiti ad inizio settimana gli interventi straordinari promossi dal Comune di Alessandria per il contenimento delle zanzare adulte migratorie: sono in programma 15 trattamenti con l’estratta di crisantemo, distribuiti in modo tale da rendere massima l’efficacia, con una disposizione ad arco, da Ovest a Est, per dare massima copertura al territorio cittadino, con impatto ambientale ridotto, creando una barriera protettiva intorno alle aree più esposte alla zanzara “Ochlerotatus caspius”.

Le attività operative e i controlli quotidiani sono affidati alla ditta Controllo Infestazioni Ambientali srl di Rivolta d’Adda (CR), con il coordinamento del dott. Asghar Talbalaghi, entomologo ed esperto nella lotta ai vettori con metodi innovativi in un approccio di lotta biologica ed integrata.

Gli interventi interesseranno la zona del sobborgo di Valmadonna, proseguendo nell’area di Betania e strada della Serra, nonché la zona delle Antenne, per proseguire in direzione di Pietra Marazzi, Montecastello e Rivarone, per coprire la zona collinare a Nord-Nord Est di Alessandria.

Nello stesso periodo, nelle zone di Pianura, verranno effettuati trattamenti a partire dal confine con Piovera lungo la vecchia strada per Sale e nei pressi dei sobborghi di Lobbi e Castelceriolo, nonché lungo la via Grilla fino all’incrocio con la Strada Statale 10 all’altezza del Ponte sul fiume Bormida.