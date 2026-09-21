Serie D, girone A: Derthona solo al comando, 1° punto per la Valenzana, l’Alessandria gioca il 30

Con un gol a 7′ dalla fine di Lovaglio il Derthona ha battuto il Millesimo che, in settimana, ne aveva fatti 4 ai grigi, ed è salito al comando della classifica da solo, in attesa di Fezzanese-Gozzano che si gioca oggi.

La Valenzana ha rotto il ghiaccio e ha abbandonato quota zero, pareggiando 2-2 ad Asti (Benedetti, Necchio) dopo essere stata in vantaggio 2-1 e trovando dunque il 1° punto stagionale.

L’Alessandria, invece, giocherà in casa con l’Imperia mercoledì 30 settembre, recupero della gara saltata ieri per la concomitanza con la gara della Juventus Next Gen. Strano, però, che nessuno abbia chiesto l’alternanza delle gare casalinghe, visto che è risaputo che la categoria più alta ha la precedenza.

CLASSIFICA GIRONE A: Derthona 10; Biellese, Lascaris e Saluzzo 8; Fezzanese e Asti 7; Millesimo e Alessandria 6; Sanremese 5; Imperia, Ligorna, Chisola e Sestri L. 4; Borgosesiae, Bra e Gozzano 2; Valenzana 1; Celle-Varazze 0.