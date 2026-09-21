Attualità Alessandrina Calcio Sport

Juventus Next Gen, 3^ sconfitta di fila: l’Albinoleffe espugna 5-3 il Moccagatta

DiRaimondo Bovone

Set 21, 2026

Settimana nera per la Next Gen, che ha perso 3 volte di fila diventando la peggior difesa del girone (13). Niente riscatto in campionato, dunque, per i ragazzi di Brambilla, e prima vittoria per i blu-celesti bergamaschi contro la seconda squadra juventina. Negli 8 precedenti avevano perso 2 volte e pareggiato 6, ma questa volta hanno esagerato. Inizio da incubo per i bianconeri, svogliati e pasticcioni: hanno preso gol da ripartenze veloci degli ospiti, arrivati in porta con troppa facilità. E primi gol da professionista per il giovane Sassi (2007), anche se la deviazione di Melegoni lo ha favorito sullo 0-3.
Nell’intervallo il tecnico juventino ha fatto 3 cambi, ma ad inizio ripresa è arrivato lo 0-4, sempre con le stesse modalità. Poi, dopo l’espulsione di Barba (13′ st), la doppietta di Guerra ha riaperto la gara, ma la squadra di Zaffaroni ha tenuto bene in difesa, anche in inferiorità numerica, trovando il 5° gol. Bilanciato, in pieno recupero, dal gran gol di Leone in diagonale. Inutile per la la gara in sé, ma utile per il morale del gruppo. Da 3 partite, infatti, la Juve non faceva gol.

JUVENTUS NEXT GEN-ALBINOLEFFE 3-5
GOL: Mandelli (A) al 6’, Sassi al 12’ (A) e al 22’ p.t.; Ciko (A) all’8’, Guerra (JNG) al 18’ al 31’, Sali (A) al 45’, Leone (JNG) al 51’ s.t.
JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3): Fuscaldo 6; Savio 5,5, Corradi 5, Van Aaerle 4,5 (dal 1’ s.t. Montero 6), Grelaud 5 (dal 29’ s.t. Leone s.v.); Macca 6, Melegoni 6, Owusu 5 (dal 1’ s.t. Merola 6); Amaradio 5,5, Durmisi 4,5 (dal 1’ s.t. Guerra 7), Elimoghale 5,5 (dal 21’ s.t. Oboawoduo 6).
PANCHINA Cat Berro, Huli, Rizzo, Verde, Brugarello, Mazur, Ripani, Turco. All. Brambilla 5,5
ALBINOLEFFE (3-5-2): Baldi 6; Barba 5, Potop 6,5, Sottini 6; Ciko 6,5 (dal 24’ s.t. Lombardi 6), Orfei 6 (dal 34’ s.t. Colombi s.v.), Mandelli 6,5, Sassi 7 (dal 24’ s.t. Agostinelli 6), Ballo 6,5 (dal 1’ s.t. Gusu 6); Sali 6,5, Desogus 6 (dal 13’ s.t. Sciacca 6).
PANCHINA Generali, Michielin, Stanzani, Franchini, Simonelli, Trapletti,  Colombi, Botti,  Gamba. All Zaffaroni 7

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Calcio Sport

Serie A: prima sconfitta per il Como, battuto 2-0 a Frosinone

Set 20, 2026
Calcio Sport

Serie A: Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di Cuesta

Set 20, 2026
Sport

Serie A: Fiorentina-Napoli 1-1, a Gilmour risponde Jimenez

Set 20, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Juventus Next Gen, 3^ sconfitta di fila: l’Albinoleffe espugna 5-3 il Moccagatta

Set 21, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Tris rossonero a San Siro, il Milan batte il Lecce 3-0

Set 21, 2026
TOP NEWS

Per Evenepoel poker iridato nella crono di Montreal, secondo Ganna

Set 21, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella “Dialogo tra le culture e confronto delle idee motore della storia”

Set 20, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x