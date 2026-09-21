Juventus Next Gen, 3^ sconfitta di fila: l’Albinoleffe espugna 5-3 il Moccagatta

Settimana nera per la Next Gen, che ha perso 3 volte di fila diventando la peggior difesa del girone (13). Niente riscatto in campionato, dunque, per i ragazzi di Brambilla, e prima vittoria per i blu-celesti bergamaschi contro la seconda squadra juventina. Negli 8 precedenti avevano perso 2 volte e pareggiato 6, ma questa volta hanno esagerato. Inizio da incubo per i bianconeri, svogliati e pasticcioni: hanno preso gol da ripartenze veloci degli ospiti, arrivati in porta con troppa facilità. E primi gol da professionista per il giovane Sassi (2007), anche se la deviazione di Melegoni lo ha favorito sullo 0-3.

Nell’intervallo il tecnico juventino ha fatto 3 cambi, ma ad inizio ripresa è arrivato lo 0-4, sempre con le stesse modalità. Poi, dopo l’espulsione di Barba (13′ st), la doppietta di Guerra ha riaperto la gara, ma la squadra di Zaffaroni ha tenuto bene in difesa, anche in inferiorità numerica, trovando il 5° gol. Bilanciato, in pieno recupero, dal gran gol di Leone in diagonale. Inutile per la la gara in sé, ma utile per il morale del gruppo. Da 3 partite, infatti, la Juve non faceva gol.

JUVENTUS NEXT GEN-ALBINOLEFFE 3-5

GOL: Mandelli (A) al 6’, Sassi al 12’ (A) e al 22’ p.t.; Ciko (A) all’8’, Guerra (JNG) al 18’ al 31’, Sali (A) al 45’, Leone (JNG) al 51’ s.t.

JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3): Fuscaldo 6; Savio 5,5, Corradi 5, Van Aaerle 4,5 (dal 1’ s.t. Montero 6), Grelaud 5 (dal 29’ s.t. Leone s.v.); Macca 6, Melegoni 6, Owusu 5 (dal 1’ s.t. Merola 6); Amaradio 5,5, Durmisi 4,5 (dal 1’ s.t. Guerra 7), Elimoghale 5,5 (dal 21’ s.t. Oboawoduo 6).

PANCHINA Cat Berro, Huli, Rizzo, Verde, Brugarello, Mazur, Ripani, Turco. All. Brambilla 5,5

ALBINOLEFFE (3-5-2): Baldi 6; Barba 5, Potop 6,5, Sottini 6; Ciko 6,5 (dal 24’ s.t. Lombardi 6), Orfei 6 (dal 34’ s.t. Colombi s.v.), Mandelli 6,5, Sassi 7 (dal 24’ s.t. Agostinelli 6), Ballo 6,5 (dal 1’ s.t. Gusu 6); Sali 6,5, Desogus 6 (dal 13’ s.t. Sciacca 6).

PANCHINA Generali, Michielin, Stanzani, Franchini, Simonelli, Trapletti, Colombi, Botti, Gamba. All Zaffaroni 7