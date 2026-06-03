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Soccorso Sanitario: a Rossiglione è operativa l’area di atterraggio notturno degli elicotteri

DiRaimondo Bovone

Giu 3, 2026 , , , , , ,

Prosegue il potenziamento della rete di emergenza-urgenza territoriale lungo il confine tra Piemonte e Liguria. Nella serata di martedì 26 maggio, l’Elisoccorso di Azienda Zero ha partecipato con successo all’attività di validazione in notturna di una nuova area di atterraggio elicotteri nel Comune di Rossiglione (GE). L’operazione, coordinata dal 118 della Regione Liguria, ha visto coinvolti gli equipaggi aeronautici e sanitari dell’elicottero “Grifo” decollato dalla base di Albenga e dell’elicottero “Tango Echo” decollato dalla base di Torino, segna un passo avanti fondamentale per garantire pronti interventi per i cittadini dell’Alto Monferrato, dell’Ovadese e delle Valli Stura e Orba.

L’area ha un ruolo rilevante nell’integrazione interregionale tra Piemonte e Liguria, contribuendo ad ottimizzare il servizio HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) e garantendo l’attivazione del mezzo più vicino e idoneo all’intervento, indipendentemente dai confini amministrativi.
L’area di Rossiglione rappresenta uno snodo logistico di primaria importanza e un presidio strategico per l’autostrada A26 e per l’intera area appenninica circostante. Essa consente di garantire interventi tempestivi lungo un tratto autostradale storicamente complesso, caratterizzato dalla presenza di numerosi cantieri e limitazioni alla viabilità che, spesso, rallentano i mezzi di soccorso su gomma. In tale contesto, risulta fondamentale l’inter-operabilità tra i diversi assetti di soccorso, che facilita l’individuazione di punti di incontro efficienti tra l’elicottero e le squadre di terra (ambulanze e soccorso alpino), operanti in un territorio con orografia particolarmente articolata.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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