2 giugno, Mattarella: “Celebriamo un percorso che lega generazioni e territori”

ROMA (ITALPRESS) – “Donne e uomini d’Italia, il 2 giugno di 80 anni fa, vollero la Repubblica. Questa sera ci troviamo insieme per festeggiare l’80° anniversario di quella storica decisione del nostro popolo”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in apertura di “I volti della Repubblica”, in diretta su Rai1. “Oggi non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori. Che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, risaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti.

E’ l’Italia di oggi, frutto del lavoro e dell’impegno di tante persone. Sono i tanti volti della Repubblica. Scambiamoci, allora, vicendevolmente gli auguri. Buona Repubblica a tutti noi!”.

mgg/ (fonte video: Quirinale)

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