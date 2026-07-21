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Tassinari Zugni “20 pmi del Lazio al Farnborough International Airshow”

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Lug 21, 2026


FARNBOROUGH (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – “Abbiamo la grande opportunità di vivere un’esperienza straordinaria in questo luogo dove è palpabile la vivacità delle opportunità e la grande quantità di iniziative che il comparto dell’aerospazio sta generando per le imprese. Siamo con un drappello di 20 pmi innovative rappresentative dell’intero e sistema e dell’intera filiera dell’innovazione nel settore aerospaziale all’interno del nostro territorio”. Lo afferma Laura Tassinari Zugni, direttore dell’Area Internazionalizzazione e Cluster di Lazio Innova, a margine dell’International Airshow di Farnborough, nel Regno Unito.

f51/sat/gsl

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