Cambio al vertice di Coldiretti Alessandria: Elio Gasco è il nuovo Direttore Provinciale dal 18 maggio

Cambio al vertice e nuovo Direttore per Coldiretti Alessandria. Dal 18 maggio Elio Gasco assumerà ufficialmente la carica al posto di Roberto Bianco che lascia la direzione alessandrina dopo 4 anni e 1/2 anni di intensa e proficua attività.

Elio Gasco, originario di Cuneo, arriva dalla Federazione Coldiretti Valle d’Aosta dove è stato responsabile regionale del CAA e successivamente Direttore Regionale dal 2019 ad oggi: in Coldiretti dal 1989, prima di arrivare in Valle d’Aosta ha ricoperto incarichi importanti come Segretario Zona in diverse realtà cuneesi e novaresi.

Elio Gasco succede a Roberto Bianco

Il passaggio di consegne si è svolto alla presenza di Sara Paraluppi, Capo Area Organizzazione della Confederazione, e del Delegato Confederale Bruno Rivarossa. Queste le sue parole: “Veniamo da anni di intuizioni geniali e straordinarie che ci vengono riconosciute dalla società. Questo avvicendamento di direzione risponde ad un rinnovamento nella continuità per far crescere il progetto economico di Coldiretti, offrendo ai soci le risposte di cui ha bisogno e ai consumatori, con Campagna Amica, un punto di riferimento importante, continuando la battaglia per la rintracciabilità in etichetta e la difesa del vero Made in Italy”.

LE PAROLE – Così Elio Gasco: “Alessandria rappresenta un nuovo percorso, un’agricoltura variegata per tipologia e caratteristiche, un territorio importante per il tessuto economico piemontese, giustamente considerato uno dei granai d’Italia, dalle indiscusse potenzialità. Dirigere una Federazione come questa è una vera e propria sfida, soprattutto in un momento congiunturale non facile. Sarà fondamentale la collaborazione di Dirigenza e Struttura, affinché quella sinergia in cui credo venga attuata ogni giorno e si possano così mettere in campo nuove idee e nuove strategie per essere sempre più all’altezza delle aspettative delle aziende alessandrine”.