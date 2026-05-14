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Cineforum “Amore, cucina e…film”: domani alle 20 alla SOMS del Cristo apericena e film ‘Ricette d’amore’

DiRaimondo Bovone

Mag 14, 2026 , , , , , , , , ,

L’Associazione di cultura cinematografica e umanistica ‘La Voce della Luna’, in collaborazione con il Cinefestival Immersi nelle storie, la FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema) e la SOMS del quartiere Cristo di Alessandria, propone tra maggio e giugno 2 appuntamenti del nuovo Cineforum “Amore, cucina e…film”, giro del mondo cine-gastronomico dedicato ad esplorare i rapporti tra la Settima Arte e l’arte culinaria come espressione della cultura e delle tradizioni di un Paese, ma anche come simbolo di condivisione multietnica e creazione di comunità multiculturali più vaste.
INFO E PRENOTAZIONI – [email protected]; tel. 328-0319579; 348-8508064 (SOMS)

Venerdì 15 maggio, il 1° appuntamento della rassegna prevede un’apericena su prenotazione a base di specialità della cucina tedesca (Kartoffelpuffer, Fleisch und Kartoffeln, Apfelstrudel, Bier: € 18) e a seguire – alle 21.30 – la proiezione del film Ricette d’amore di Sandra Nettelbeck (2001), introdotto e commentato da Barbara Rossi, critica e saggista di cinema, presidente dell’Associazione La Voce della Luna e direttrice artistica del Cinefestival Immersi nelle storie.
LE PAROLE – Così Barbara Rossi: «Ringrazio di cuore la presidente della SOMS Cristo e consigliera comunale Maria Teresa Gotta e l’assessore Daniele Coloris per la fiducia offerta a quest’iniziativa e la disponibilità ad ospitarla con il consueto entusiasmo riservato, in passato, ad altri progetti, con la speranza che i 2 appuntamenti in programma possano trasformarsi in un’offerta culturale ricorrente. Dalla sua fondazione, ‘La Voce della Lun’a lavora nel mondo della scuola e dell’associazionismo, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione attraverso l’ideale dell’educazione permanente».

Barbara Rossi, presidente di ‘La voce della luna’

IL FILM – “Ricette d’amore” – Martha è una donna in carriera, chef del rinomato ristorante “Lido”, e il suo lavoro non le lascia molto tempo per altre cose, come una vita sentimentale. Non è sfortunata, solamente non è interessata agli uomini, non ha il tempo di pensarci, la sua giornata è tutta dedicata alla creazione di piatti perfetti. Ma quando arriva nella sua vita la nipote Lina di 7 anni, la sua vita sarà sconvolta. Intanto la padrona del “Lido” assume Mario, uno chef italiano che in breve tempo riesce a farsi amare da tutti, anche da Lina. Autrice del film la regista tedesca Sandra Nettelbeck: “Ricette d’amore” è il suo 1° lungometraggio, di cui ha firmatp anche la sceneggiatura.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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