Cineforum “Amore, cucina e…film”: domani alle 20 alla SOMS del Cristo apericena e film ‘Ricette d’amore’

L’Associazione di cultura cinematografica e umanistica ‘La Voce della Luna’, in collaborazione con il Cinefestival Immersi nelle storie, la FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema) e la SOMS del quartiere Cristo di Alessandria, propone tra maggio e giugno 2 appuntamenti del nuovo Cineforum “Amore, cucina e…film”, giro del mondo cine-gastronomico dedicato ad esplorare i rapporti tra la Settima Arte e l’arte culinaria come espressione della cultura e delle tradizioni di un Paese, ma anche come simbolo di condivisione multietnica e creazione di comunità multiculturali più vaste.

INFO E PRENOTAZIONI – [email protected]; tel. 328-0319579; 348-8508064 (SOMS)

Venerdì 15 maggio, il 1° appuntamento della rassegna prevede un’apericena su prenotazione a base di specialità della cucina tedesca (Kartoffelpuffer, Fleisch und Kartoffeln, Apfelstrudel, Bier: € 18) e a seguire – alle 21.30 – la proiezione del film Ricette d’amore di Sandra Nettelbeck (2001), introdotto e commentato da Barbara Rossi, critica e saggista di cinema, presidente dell’Associazione La Voce della Luna e direttrice artistica del Cinefestival Immersi nelle storie.

LE PAROLE – Così Barbara Rossi: «Ringrazio di cuore la presidente della SOMS Cristo e consigliera comunale Maria Teresa Gotta e l’assessore Daniele Coloris per la fiducia offerta a quest’iniziativa e la disponibilità ad ospitarla con il consueto entusiasmo riservato, in passato, ad altri progetti, con la speranza che i 2 appuntamenti in programma possano trasformarsi in un’offerta culturale ricorrente. Dalla sua fondazione, ‘La Voce della Lun’a lavora nel mondo della scuola e dell’associazionismo, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione attraverso l’ideale dell’educazione permanente».

Barbara Rossi, presidente di ‘La voce della luna’

IL FILM – “Ricette d’amore” – Martha è una donna in carriera, chef del rinomato ristorante “Lido”, e il suo lavoro non le lascia molto tempo per altre cose, come una vita sentimentale. Non è sfortunata, solamente non è interessata agli uomini, non ha il tempo di pensarci, la sua giornata è tutta dedicata alla creazione di piatti perfetti. Ma quando arriva nella sua vita la nipote Lina di 7 anni, la sua vita sarà sconvolta. Intanto la padrona del “Lido” assume Mario, uno chef italiano che in breve tempo riesce a farsi amare da tutti, anche da Lina. Autrice del film la regista tedesca Sandra Nettelbeck: “Ricette d’amore” è il suo 1° lungometraggio, di cui ha firmatp anche la sceneggiatura.