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Ucraina: nella notte massiccio attacco russo su Kiev

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Mag 14, 2026
KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “A Kiev è attualmente in corso un’operazione di salvataggio sul luogo di un attacco di droni russi contro un edificio residenziale di nove piani: l’ingresso dell’edificio è stato completamente distrutto. Decine di persone sono state salvate. Purtroppo una persona è morta. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici. Potrebbero esserci ancora delle persone sotto le macerie”. Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, sottolineando che “nella notte i russi hanno lanciato più di 670 droni d’attacco e 56 missili sull’Ucraina”.
fsc/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)

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