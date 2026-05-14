‘Librinfesta 2026’ ad Alessandria, dal 17 al 23 maggio col titolo “IMMAGIN(I)A Oltre lo sguardo”

Dal 17 al 23 maggio la città accoglierà la 23^ edizione di Librinfesta Alessandria, appuntamento dedicato alla letteratura per ragazze e ragazzi, ideato e organizzato dall’Associazione “Il Contastorie APS ETS”, in compartecipazione con il Comune di Alessandria e la collaborazione di una fitta rete di associazioni ed enti del territorio (Fondazione CRA, Fondazione CRT, Fondazione Social, Fondazione Banca Popolare di Novara, Gruppo AMAG, Ciccio Gelati e ProNatura Alessandria).

La cerimonia di accoglienza con la Città di Alessandria, si terrà mercoledì 20 aprile 2026 alle ore 17 presso il Chiostro di Santa Maria di Castello (piazza Santa Maria di Castello, 14).

Con il titolo “IMMAGIN(I)A Oltre lo sguardo”, Librinfesta 2026 parte da un gioco di parole che esorta a creare a pensare, sognare, progettare e suggerisce, quindi, che ogni “immagine” nasce prima come “immaginazione”, e che “immaginare” significa già produrre “immagini” interiori. Parole che si ripetono, si alternano e si sovrappongono in un gioco infinito, inventato di proposito per diventare un’unica forma. Uno spazio aperto dove scoprire il gioco dei racconti, dei colori, dei suoni e delle forme; il luogo dove sperimentare e costruire e dove scoprire nuovi linguaggi: dal fumetto al teatro, alla musica, al cinema, al digitale. Un festival per crescere creando, attraverso laboratori, mostre, spettacoli, incontri, proiezioni e workshop, che trasformano l’immaginazione in esperienza concreta.

Per programma, prenotazioni e informazioni visitare il sito: www.librinfesta.org

Il chiostro di Santa Maria di Castello

L’edizione di quest’anno, che sarà nuovamente ospitata principalmente dal Chiostro di Santa Maria di Castello e dalla Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, diramandosi in diverse location di associazioni e centri di aggregazione cittadini, vedrà la partecipazione di 17 autori e illustratori, offrendo 23 laboratori e 3 spettacoli per le scuole. I laboratori aperti all’utenza libera saranno 13, con la partecipazione dei Comitati Genitori delle scuole Morando e Morbelli. Le 8 librerie cittadine saranno coinvolte con laboratori a tema o con allestimento delle vetrine, proponendo i libri degli autori ospiti. Gli eventi aperti al pubblico saranno 16.

Il Paese ospite sarà il Brasile, con la presenza dell’illustratrice Paula Pereira e di Roberto Parmeggiani di “Edizioni Noi”, casa editrice specializzata in pubblicazioni sul Brasile. Gli eventi dedicati al paese ospite coinvolgeranno anche laboratori di Brazilian Ju Jitsu del Rovereto Central Park e una serata con l‘Associazione “Amici di Joaquim Gomes” ODV (organizzazione apolitica e senza scopo di lucro che sostiene progetti di sviluppo nel Nord-Est del Brasile). Attività a tema Brasile saranno proposte dai Clown Marameo il sabato e da Pingu’s English School per le classi e utenza libera.

La Biblioteca Civica di Alessandria ‘Francesca Calvo’