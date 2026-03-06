Ospedale Infantile: dal Libano ad Alessandria una bimba di 15 mesi con una rara patologia

Un viaggio lungo migliaia di chilometri per offrire una possibilità di cura a una bambina di appena 15 mesi, arrivata all’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria con una grave forma di malnutrizione, causata da una complessa anomalia della motilità intestinale.

Al momento del ricovero, le sue condizioni erano estremamente fragili: pesava appena 4,3 kg, valore paragonabile a quello di un neonato a termine. La bambina, accompagnata dal padre, è giunta ad Alessandria grazie a una rete di solidarietà che ha coinvolto l’Associazione Ana Moise di Aosta e la Fondazione Uspidalet, con il supporto della Croce Rossa Italiana di Alessandria, i cui volontari hanno preso in consegna la piccola all’arrivo in aeroporto e l’hanno accompagnata in sicurezza all’Ospedale Infantile.

Lo staff di Chirurgia Pediatrica

La famiglia è stata accolta e sostenuta anche sul piano umano grazie all’impegno dell’Associazione Volontari Ospedalieri AVOI, che contribuisce quotidianamente ad accompagnare i piccoli pazienti e i loro familiari durante il percorso di cura, offrendo supporto e vicinanza in un momento delicato.

Il progetto si è realizzato anche grazie al sostegno di presidenza e assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, confermando l’impegno delle istituzioni nel garantire percorsi di cura anche in situazioni di particolare fragilità e complessità.

LE PAROLE – Così il presidente Cirio e l’assessore Riboldi: «Questa storia testimonia l’elevato livello di competenza clinica dell’Ospedale Infantile di Alessandria, nella gestione di patologie pediatriche complesse, e anche il valore di una rete di associazioni, volontari, professionisti e istituzioni capace di trasformare la collaborazione in una concreta opportunità di cura e di speranza per i pazienti più fragili».