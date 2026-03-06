Salute & Scienza Video

Sanità: il 6 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Linfedema

Mar 6, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il 6 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Linfedema, iniziativa internazionale finalizzata ad accendere i riflettori su una patologia cronica ancora oggi spesso sottovalutata, ma in crescita a livello globale. In occasione della ricorrenza, Aristeia Farmaceutici promuove attività di sensibilizzazione e informazione rivolte a pazienti, caregiver e operatori sanitari.
Il linfedema è una condizione caratterizzata da un gonfiore significativo e persistente degli arti, in particolare braccia e gambe, e in alcuni casi dell’area genitale. È frequentemente correlato a interventi chirurgici che prevedono l’asportazione dei linfonodi, soprattutto in seguito a patologie oncologiche. Accanto alle forme secondarie post-operatorie, esistono anche varianti congenite e forme acquisite di origine infettiva o post-traumatica.
La ricorrenza rappresenta un momento chiave per promuovere informazione e consapevolezza, evidenziando l’importanza della diagnosi precoce e di un trattamento tempestivo e appropriato. Sensibilizzazione, formazione degli operatori sanitari e sostegno ai pazienti sono elementi centrali nella gestione della malattia, con l’obiettivo di garantire percorsi di cura adeguati e una migliore qualità della vita per le persone colpite.
