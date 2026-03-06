Iran, Trump “Invasione di terra sarebbe una perdita di tempo”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Vogliamo entrare e ripulire tutto. Non vogliamo qualcuno che ricostruisca in un periodo di 10 anni. Vogliamo che abbiano un buon leader. Abbiamo alcune persone

che penso farebbero un buon lavoro”. Così il presidente USA Donald Trump, in un’intervista alla Nbc News. Alla domanda su chi guiderà l’Iran in futuro, Trump ha risposto: “Non lo so, ma ad un certo punto mi chiameranno per chiedermi chi vorrei, sono solo un po’ sarcastico quando lo dico”. Quanto alla possibilità di un’invasione di terra da parte delle forze americane e israeliane, Trump ha detto che non è qualcosa a cui pensa in questo momento: “E’ una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro marina. Hanno perso tutto ciò che potevano perdere”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-