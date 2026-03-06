Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: visite gratis all’udito di bambini e ragazzi il 10, 12, 17 e 19 marzo

DiRaimondo Bovone

Mar 6, 2026 , , , , , , , , , ,

In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito, celebrata il 3 marzo, l’Ospedale–Universitario di Alessandria promuove una campagna di screening audiometrico gratuito rivolta alla popolazione pediatrica, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei disturbi dell’udito. L’iniziativa, organizzata da Otorinolaringoiatria diretta da Raffaele Sorrentino, è rivolta ai giovani tra 6 e 17 anni.

LE VISITE – Si svolgeranno presso gli ambulatori di Otorinolaringoiatria Pediatrica del Presidio Infantile “Cesare Arrigo” nelle giornate del 10, 12, 17 e 19 marzo, dalle ore 16 alle ore 18. In ciascun pomeriggio saranno effettuati 16 esami audiometrici, grazie all’impegno di un’équipe composta da medici specialisti, tecnici di audiometria e personale infermieristico dedicato.

Per prenotare la visita, fino ad esaurimento dei posti, chiamare lo 0131-207310 (lunedì e mercoledì dalle 14 alle 15) oppure scrivere all’indirizzo mail: [email protected] .

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato offrire un esame di screening per identificare precocemente eventuali problematiche uditive, dall’altro promuovere la cultura della salute dell’udito, sensibilizzando i ragazzi e le loro famiglie sull’importanza di controlli periodici e di una tempestiva individuazione di eventuali disturbi che possano richiedere approfondimenti diagnostici e trattamenti specialistici.
L’Ospedale di Alessandria è uno dei pochi del Piemonte dove viene effettuata la chirurgia degli impianti cocleari e delle protesi uditive impiantabili, soluzioni all’avanguardia per i casi più gravi di sordità, dove gli apparecchi acustici non sono sufficienti o danno scarsi risultati.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana: scende il termometro

Mar 6, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 6 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 5, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Virman Cusenza svela un Garibaldi inedito “Avanti con i tempi”

Mar 5, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: visite gratis all’udito di bambini e ragazzi il 10, 12, 17 e 19 marzo

Mar 6, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana: scende il termometro

Mar 6, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Cina, i marchi locali di bevande al tè consolidano la loro presenza globale

Mar 5, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 6 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 5, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x