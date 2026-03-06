Ospedale di Alessandria: visite gratis all’udito di bambini e ragazzi il 10, 12, 17 e 19 marzo

In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito, celebrata il 3 marzo, l’Ospedale–Universitario di Alessandria promuove una campagna di screening audiometrico gratuito rivolta alla popolazione pediatrica, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei disturbi dell’udito. L’iniziativa, organizzata da Otorinolaringoiatria diretta da Raffaele Sorrentino, è rivolta ai giovani tra 6 e 17 anni.

LE VISITE – Si svolgeranno presso gli ambulatori di Otorinolaringoiatria Pediatrica del Presidio Infantile “Cesare Arrigo” nelle giornate del 10, 12, 17 e 19 marzo, dalle ore 16 alle ore 18. In ciascun pomeriggio saranno effettuati 16 esami audiometrici, grazie all’impegno di un’équipe composta da medici specialisti, tecnici di audiometria e personale infermieristico dedicato.

Per prenotare la visita, fino ad esaurimento dei posti, chiamare lo 0131-207310 (lunedì e mercoledì dalle 14 alle 15) oppure scrivere all’indirizzo mail: [email protected] .

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato offrire un esame di screening per identificare precocemente eventuali problematiche uditive, dall’altro promuovere la cultura della salute dell’udito, sensibilizzando i ragazzi e le loro famiglie sull’importanza di controlli periodici e di una tempestiva individuazione di eventuali disturbi che possano richiedere approfondimenti diagnostici e trattamenti specialistici.

L’Ospedale di Alessandria è uno dei pochi del Piemonte dove viene effettuata la chirurgia degli impianti cocleari e delle protesi uditive impiantabili, soluzioni all’avanguardia per i casi più gravi di sordità, dove gli apparecchi acustici non sono sufficienti o danno scarsi risultati.