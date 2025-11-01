Lions Specialty Cultura Filosofia, grande successo per ‘Modigliani’ al Castello di Piovera

Evento di grande prestigio organizzato, lo scorso 24 ottobre, dal Lions Club Specialty Valli Cultura Filosofia al Castello di Piovera, con il patrocinio dello stesso Castello e del Comune di Piovera: la conferenza “Amedeo Modigliani, la vita e le opere”, curata del prof. Christian Parisot, autorevole studioso dell’artista livornese, ha rappresentato un momento di grande cultura per il territorio, richiamando un pubblico numeroso, attento e profondamente partecipe.

A dirigere l’aspetto creativo e organizzativo è stato il gallerista Michelangelo Lanza, direttore artistico dell’evento, che ha curato con sensibilità e gusto l’allestimento della sala e la selezione delle opere. Per l’occasione, i presenti hanno potuto ammirare una cariatide originale di Amedeo Modigliani, oltre ad altre opere, dense di fascino, che hanno contribuito a rendere ancora più vivo e tangibile il legame con il grande artista, tormentato eppure di straordinaria sensibilità, capace di fondere l’eleganza delle linee toscane con la modernità dell’avanguardia parigina.

