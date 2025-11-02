Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Comune di Alessandria: la polemica dell’opposizione sul ‘Giorno del Ricordo’, 10 febbraio

Raimondo Bovone

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato di Emanuele Locci e Fabrizio Priano.

LOCCI – «In chiusura del Consiglio Comunale del 28 ottobre 2025, si è consumata una delle pagine più vergognose del Consiglio Comunale di Alessandria. La maggioranza di sinistra ha bocciato la nostra mozione che chiedeva semplicemente di restaurare, entro il 10 febbraio – Giorno del Ricordo – i due sacelli cittadini dedicati alle vittime delle foibe e agli esuli istriano-dalmati. Una proposta chiara, concreta, con parere tecnico di fattibilità già acquisito e parere politico favorevole della Giunta. Eppure il PD e i suoi alleati, con alcune lodevoli eccezioni come i Moderati, hanno votato contro».

«La verità è che la sinistra non riesce ancora a fare i conti con la storia. Anche di fronte a un atto di semplice manutenzione e rispetto per le vittime italiane del martirio giuliano-dalmata, hanno scelto di trasformare tutto in una polemica ideologica. Il PD, dopo aver presentato un emendamento fuori tempo massimo – con cui chiedeva genericamente di restaurare tutti i sacelli dedicati alle vittime del fascismo – privo di parere tecnico e del tutto indeterminato, e dichiarato inammissibile dallo stesso Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale, ha persino tentato di accusarci di strumentalità. È scandalosoAvevamo spiegato con chiarezza che la mozione riguardava due sacelli precisi, già individuati e compatibili con i tempi tecnici per il restauro. Avevo persino proposto di lavorare insieme a una futura mozione per il recupero di tutti i monumenti cittadini con valore di memoria. Ma il PD ha preferito dire no, confermando la propria ostilità verso il Giorno del Ricordo e le vittime del comunismo. La sinistra, che si riempie la bocca di “memoria”, dimostra di avere memoria selettiva. Per loro ci sono morti di serie A e morti di serie B. E quando si tratta di italiani trucidati solo perché tali, preferiscono chiudere gli occhi. È una vergogna».

PRIANO – «Sono stupito e amareggiato per il voto contrario della maggioranza di sinistra del Comune di Alessandriache ha respinto una mozione che chiedeva semplicemente di pulire e restaurare due monumenti dedicati al ricordo delle Foibe e degli esuli Giuliani, Istriani e Dalmati. Devo tristemente constatare che ancora oggi certa sinistra non è in grado di fare i conti con la propria storia, che ha causato migliaia di morti italiani e indicibili sofferenze a centinaia di migliaia di persone costrette all’esodo dalle loro terre nel secondo dopoguerra».

Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

