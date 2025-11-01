‘Fabbriche aperte Piemonte 2025’, tutto esaurito alla Syensqo di Spinetta Marengo

Syensqo, azienda globale specializzata in materiali avanzati e chimica specialty, è tra le 150 eccellenze industriali italiane che hanno partecipato con entusiasmo alla 6^ edizione di Fabbriche Aperte Piemonte, l’iniziativa promossa dalla Regione Piemonte e svoltasi nei giorni 23, 24 e 25 ottobre.

L’evento, che ha coinvolto stabilimenti su tutto il territorio regionale, mira a valorizzare il cuore produttivo del Piemonte, promuovendolo come polo di innovazione e crescita. Lo slogan scelto per questa edizione, “Dentro il cuore del Piemonte industriale, per scoprire il valore di chi crea valore”, ha guidato un’esperienza unica che ha permesso a cittadini e studenti di entrare in contatto diretto con i luoghi della produzione, scoprendo da vicino come idee e progetti si trasformano in prodotti d’eccellenza, riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

Lo stabilimento Syensqo di Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, ha registrato quest’anno il tutto esaurito, accogliendo 160 visitatori, tra cui numerosi studenti dell’Istituto Volta di Alessandria e dell’Istituto Sobrero di Casale Monferrato. Un’occasione preziosa per mostrare le tecnologie, i processi e le persone che ogni giorno contribuiscono all’evoluzione del settore chimico, una delle filiere strategiche dell’economia piemontese, e non solo, insieme ad aerospazio, automotive, tessile, alimentare, meccatronica e servizi avanzati.

LE PAROLE – Così Federico Frosini, direttore dello stabilimento di Spinetta: “Aprire le porte del nostro stabilimento in occasione di Fabbriche Aperte Piemonte è stato un esercizio di dialogo, ascolto e responsabilità. Ciò che più mi ha colpito, oltre al numero di adesioni, è il valore di un modello che funziona: quando pubblico e privato collaborano, si creano occasioni reali per avvicinare le imprese ai cittadini e alle scuole, rendendo tangibile il contributo dell’industria alla crescita del territorio in cui essa opera”.