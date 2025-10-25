Microplastiche e salute: studenti al centro della giornata del DAIRI di Casale Monferrato

Si è svolto lunedì 13 ottobre l’evento “Ricerca e sinergie per la salute e l’ambiente: un approfondimento sulle microplastiche”, promosso dalla sede di Casale Monferrato del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) diretto da Antonio Maconi, in collaborazione con ARPA Piemonte e con l’Università degli Studi di Brescia. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti dell’Istituto CIOFS-FP Piemonte ETS – CFP “E. Palomino” e del For.AL afferenti alla Rete ScuoleInsieme, offrendo loro un’occasione di incontro con il mondo della ricerca e di riflessione sui temi ambientali che più incidono sulla salute collettiva.

Le microplastiche sono devastanti per l’eco-sistema

Al mattino, nell’aula seminariale del CIOFS, gli interventi dei relatori hanno puntato sull’impatto ambientale delle microplastiche, gli effetti sulla salute umana e l’approccio interdisciplinare nello studio di questi inquinanti emergenti.

Nel pomeriggio gli studenti, ospitati nella sede del DAIRI dell’Ospedale Santo Spirito, hanno osservato al microscopio la presenza di microplastiche in campioni di acqua, tessuti e materiali biologici. Attività che ha permesso loro di comprendere concretamente il legame tra ambiente, stili di vita e salute.

Infine la proposta di produrre elaborati (es. campagna social sul tema) che gli studenti realizzeranno nei prossimi mesi, comunicando in modo creativo e corretto l’impatto delle microplastiche sull’ambiente e sull’uomo.

Un momento del laboratorio sulle microplastiche