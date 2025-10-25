Casale Monferrato: domani torneo di burraco a sostegno di Solidal per la Ricerca

Una nuova iniziativa a Casale Monferrato per sostenere, in modo divertente, Solidal per la Ricerca, e quindi i progetti del DAIRI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione), diretto da Antonio Maconi. Domenica 26 ottobre alle ore 15, al Circolo Incontro Fondazione Maurizio Buzzi (corso Valentino 95) andrà infatti in scena il torneo di burraco a sostegno della ricerca.

L’evento prevede 4 turni da quattro smazzate con regolamento FI.BUR e una merenda offerta a tutti gli iscritti: il ricavato delle iscrizioni al torneo sarà devoluto a Solidal per la Ricerca, in particolare a sostegno delle attività della sede DAIRI dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, incentrate nella ricerca sulle patologie ambientali e amianto correlate. Sono previsti premi per tutti i partecipanti grazie al contributo di diversi esercizi commerciali del territorio.

ISCRIZIONE € 15 – INFO – 348- 3811907 o 346-3206992