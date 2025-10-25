Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Casale Monferrato: domani torneo di burraco a sostegno di Solidal per la Ricerca

DiRaimondo Bovone

Ott 25, 2025 , , , , ,

Una nuova iniziativa a Casale Monferrato per sostenere, in modo divertente, Solidal per la Ricerca, e quindi i progetti del DAIRI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione), diretto da Antonio Maconi. Domenica 26 ottobre alle ore 15, al Circolo Incontro Fondazione Maurizio Buzzi (corso Valentino 95) andrà infatti in scena il torneo di burraco a sostegno della ricerca.

L’evento prevede 4 turni da quattro smazzate con regolamento FI.BUR e una merenda offerta a tutti gli iscritti: il ricavato delle iscrizioni al torneo sarà devoluto a Solidal per la Ricerca, in particolare a sostegno delle attività della sede DAIRI dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, incentrate nella ricerca sulle patologie ambientali e amianto correlate. Sono previsti premi per tutti i partecipanti grazie al contributo di diversi esercizi commerciali del territorio.
ISCRIZIONE € 15 – INFO – 348- 3811907 o 346-3206992

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Salute & Scienza

Microplastiche e salute: studenti al centro della giornata del DAIRI di Casale Monferrato

Ott 25, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: la ricerca del Dairi sui disturbi di emostasi e coagulazione

Ott 25, 2025 Raimondo Bovone
Costume & Società Cucina Video

Una ricetta con le castagne

Ott 24, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Casale Monferrato: domani torneo di burraco a sostegno di Solidal per la Ricerca

Ott 25, 2025 Raimondo Bovone
Motori Sport

MotoGP: Bagnaia ruggisce in Malesia, ottiene la pole e vince la Sprint

Ott 25, 2025
Attualità Alessandrina Salute & Scienza

Microplastiche e salute: studenti al centro della giornata del DAIRI di Casale Monferrato

Ott 25, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: la ricerca del Dairi sui disturbi di emostasi e coagulazione

Ott 25, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x